Мистер Каратэ возвращается в Fatal Fury: City of the Wolves - ностальгия с прицелом на мету второго сезона

Компания SNK официально представила нового бойца для второго сезона DLC в Fatal Fury: City of the Wolves — в мае в игру добавят легендарного Мистер Каратэ. Для фанатов файтингов это не просто пополнение ростера, а возвращение одной из самых узнаваемых фигур эпохи аркад.

Мистер Каратэ — альтер эго Такума Сакадзаки из серии Art of Fighting. Впервые он появился как финальный босс и с тех пор закрепился как символ «чистого» мастерства и силы. Его образ — это не только маска тенгу, но и репутация бойца, который проверяет игрока на прочность.

С точки зрения геймплея его добавление выглядит логичным шагом. City of the Wolves уже делает ставку на агрессивные механики и высокий темп боёв, а такой персонаж почти наверняка усилит давление в ближнем бою. Вопрос в другом — удастся ли разработчикам сохранить баланс, ведь герои с подобным «боссовым» наследием часто рискуют стать слишком доминирующими.

В более широком контексте это ещё один пример того, как SNK аккуратно работает с собственным наследием, возвращая культовых персонажей в современные проекты. Это напоминает подход Capcom с их сериями, где ностальгия сочетается с обновлёнными механиками.

Если всё пойдёт по плану, Мистер Каратэ может стать не просто фан-сервисом, а полноценным элементом соревновательной сцены. И для игроков это хороший повод вернуться в City of the Wolves — или наконец-то дать игре шанс.