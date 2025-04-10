Молодой ниндзя Хокутомару пополнил ростер Fatal Fury: City of the Wolves - ученик Энди и Май готов к бою

SNK продолжает потихоньку раскрывать список бойцов для своего файтинга Fatal Fury: City of the Wolves. В этот раз компания представила Хокутомару — молодого и жизнерадостного ниндзя, который, приходится учеником Энди Богарду и Май Ширануи.

История у нашего бойца такая: парень решил сменить горную жизнь на городскую суету и перебрался в Южный город. Не без помощи Терри, разумеется. Там наш ниндзя столкнулся с типичными проблемами переезда и теперь много размышляет о том, как бы использовать свои навыки на благо окружающих. И когда на горизонте замаячил новый турнир, Хокутомару решил, что это отличный шанс проверить, чему он научился.

Fatal Fury: City of the Wolves выйдет уже совсем скоро — 24 апреля. Играть можно будет на ПК (и в Steam, и в Epic Games Store), а также на PlayStation и Xbox Series. Кстати, помимо традиционных бойцов, в игре также появятся футболист Криштиану Роналду и диджей Сальваторе Ганаччи.