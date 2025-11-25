Mr. Big заглянет в Fatal Fury: City of the Wolves уже 9 декабря

SNK объявила о запуске загружаемого контента для Fatal Fury: City of the Wolves — в игре появится новый персонаж Mr. Big из серии Art of Fighting. DLC станет доступно 9 декабря на всех платформах: PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, а также PC через Steam и Epic Games Store.

Mr. Big — безжалостный правитель Порт-Тауна. После смерти Гиза Говарда он стремится захватить Саут-Таун, тщательно контролируя болезненную мать Рока. Ни родственники, ни соперники не могут ему противостоять. Несмотря на годы, его имя по-прежнему внушает страх, а те, кто осмеливается недооценивать босса, сталкиваются с крайне неприятными последствиями.

Озвучивание Mr. Big выполнено Марком Грауэ на английском и Юки Араи на японском. Появление этого легендарного персонажа обещает добавить динамики и новых стратегических возможностей в боевой состав Fatal Fury: City of the Wolves, делая игровой процесс ещё более напряжённым и увлекательным.