Mr. Karate появится в Fatal Fury: City of the Wolves уже 27 мая - SNK возвращает легенду файтингов

Компания SNK раскрыла дату выхода следующего DLC-персонажа для Fatal Fury: City of the Wolves. Легендарный Mr. Karate присоединится к файтингу уже 27 мая 2026 года в рамках второго сезона контента. Для давних поклонников SNK это не просто очередной боец, а настоящее возвращение одной из самых знаковых фигур эпохи аркадных файтингов.

Разработчики описывают Mr. Karate как загадочного мастера в маске тенгу, чье имя до сих пор внушает страх жителям Саут-Тауна. И судя по представленному описанию, персонаж будет не просто «гостем для фанатов», а одним из сильнейших бойцов в текущем ростере. Его стиль Кёкуген традиционно строится вокруг агрессивных и разрушительных атак, а сама подача персонажа явно делает ставку на олдскульную атмосферу SNK времен расцвета Fatal Fury и Art of Fighting.

Помимо стандартных боев, Mr. Karate получит собственные сюжетные линии. В режиме «Аркада» игрокам покажут путь мастера к поиску абсолютной силы, а в «Эпизодах Саут-Тауна» он будет охотиться за достойными противниками по всему городу.

После не самого уверенного старта City of the Wolves продолжает постепенно наращивать контент и удерживать внимание аудитории. И появление такого персонажа — хороший сигнал для фанатов классических файтингов, которым явно не хватает харизматичных и по-настоящему опасных бойцов старой школы.