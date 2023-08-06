Новая игра из серии Fatal Fury получила название Fatal Fury: City of the Wolves - представлен первый тизер-трейлер ©

После гранд-финала турнира King of Fighters XV на EVO 2023 компания SNK поделилась новостями о новом Fatal Fury.

Мы получили первый трейлер нового файтинга Fatal Fury (Garou Densetsu), с самым первым взглядом на персонажей игры и раскрытием названия Fatal Fury: City of the Wolves. Платформы и сроки выхода игры пока держатся в секрете, но SNK утверждает, что она "находится в стадии яростной разработки".

Если вы не знакомы с Fatal Fury, то это одна из самых известных серий файтингов компании SNK, появившаяся во времена славы Neo Geo. Дебют серии состоялся в 1991 году, но с 1999 года, когда вышла игра Garou: Mark of the Wolves, она была заброшена.

Некоторые персонажи серии продолжили свою деятельность в серии The King of Fighters, но франшиза Fatal Fury занимает особое место в сердцах многих поклонников, в первую очередь благодаря сложному и интересному сюжету, что в наше время довольно редко встречается в файтингах.