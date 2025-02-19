Новый трейлер файтинга Fatal Fury: City of the Wolves демонстрирует геймплейные особенности и новые механики

SNK представила свежий трейлер файтинга Fatal Fury: City of the Wolves, в котором показан чистый геймплей и новые механики. Видео делает акцент на ключевых особенностях игры, таких как возможность выбора уровня здоровья для активации особых сил, стильные уклонения с контратаками и продвинутые комбинации спецприемов.

Одним из главных нововведений стала упрощенная схема управления, которая сделает игру доступнее для новичков. При этом ветераны жанра смогут выбрать классическую схему управления и наслаждаться традиционными комбо.

Релиз запланирован на 24 апреля для PC, PS5, PS4 и Xbox Series.