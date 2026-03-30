"Омаева мо шиндеру": в файтинге Fatal Fury: City of the Wolves появится боец Кенсиро

Компания SNK официально подтвердила появление Кенсиро — культового героя франшизы Fist of the North Star — в файтинге Fatal Fury: City of the Wolves. Персонаж станет частью второго сезона контента и появится в игре уже в июне.

Ранее о его добавлении ходили лишь слухи и намёки, однако теперь информация получила официальное подтверждение. Кенширо, легендарный мастер боевого искусства Хокуто Синкен, отправится в Саут-Таун — место, известное своими жестокими поединками и уличными бойцами.

Разработчики пока не раскрывают, как именно персонаж будет реализован в боевой системе, однако уже сейчас ясно, что его фирменный стиль и разрушительная сила могут заметно повлиять на динамику сражений.

Франшиза Fist of the North Star, созданная Буронсоном и Тэцуо Хара, известна мрачным постапокалиптическим миром и харизматичными героями. Кенширо — один из самых узнаваемых персонажей японской поп-культуры, а его появление в игре стало значимым событием для поклонников.

Fatal Fury: City of the Wolves уже доступна на основных платформах, а разработчики продолжают расширять ростер бойцов и развивать игру, обещая новые подробности о Кенширо в ближайшее время.