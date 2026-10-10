Рейна из Tekken 8 станет финальным DLC-персонажем третьего сезона Fatal Fury: City of the Wolves

Компания SNK официально анонсировала коллаборацию с Bandai Namco, в рамках которой Рейна, яркий дебютант файтинга Tekken 8, пополнит ростер бойцов Fatal Fury: City of the Wolves. Она станет финальным, седьмым DLC-персонажем в рамках Третьего сезона обновлений.

Официальное описание персонажа раскрывает завязку ее сюжетной линии: Рейна является студенткой Политехнической школы Мисима, однако вся остальная информация о ней окутана тайной. За ее жизнерадостной внешностью и молниеносными движениями скрывается безжалостная натура. После долгих скитаний по Саут-Тауну она принимает решение заявить о себе на турнире King of Fighters. В англоязычной версии героиню озвучила Кейт Кларк, а в японской — Асами Сэто.

Выход Рейны запланирован на декабрь 2026 года. Ее появление завершит текущую волну гостевых обновлений сезона, куда также вошли Рик Стровд, Дак Кинг, Ким Капхван, Лаокорн и дуэт Майки и Дрейкена из аниме «Токийские мстители».

На текущий момент файтинг доступен на PS5, PS4, Xbox Series X|S и ПК, а релиз версии для Switch 2 состоится 22 октября 2026 года.