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Fatal Fury: City of the Wolves 24.04.2025
Экшен, Файтинг
5 24 оценки

Роналду был только началом: в Fatal Fury: City of the Wolve появится диджей Сальваторе Ганаччи

Lunersun Lunersun

Разработчики файтингов совсем отчаялись в поисках новых персонажей. В Fatal Fury: City of the Wolves появится Сальваторе Ганаччи — тот самый эпатажный диджей из Боснии и Швеции.

По сюжету Сальваторе заявился в Южный город, чтобы снять какой-то аниме-клип, но вместо этого решил поразмять кулаки на турнире KOF. Боевой стиль у него — это нечто среднее между эпилептическим припадком и техно-вечеринкой: «музыка, мускулы и хаос» в одном флаконе. И кстати, Ганаччи — не единственная знаменитость в этой игре. До этого разработчики уже показывали трейлер с Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду станет бойцом в Fatal Fury: City of the Wolves

Fatal Fury: City of the Wolves выходит уже скоро — 24 апреля. Поиграть можно будет на ПК (Steam и Epic Games Store), PlayStation 4/5 и Xbox Series S/X.

Напоследок можете ознакомиться с творчеством Сальваторе.

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