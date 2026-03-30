Ширануи Май стала лучшим персонажем года на церемонии файтингов Evo Awards 2026

28 марта в Лас-Вегасе прошла церемония Evo Awards 2026, подведшая итоги года в мире соревновательных файтингов. Мероприятие, транслировавшееся на YouTube и Twitch, запомнилось не только показательными выступлениями с участием топ-игроков и анонсами новых персонажей для Avatar Legends: The Fighting Game и Invincible Vs, но и триумфом легендарной героини: Май Ширануи из серии Fatal Fury и King of Fighters была признана лучшим персонажем года.

В номинации "Лучший персонаж" культовая шатенка обошла таких конкурентов, как Рю, Экко, Потемкина и Армор Кинга. Сама игра Fatal Fury: City of the Wolves также была удостоена награды как "Лучший релиз года".

Самое престижное индивидуальное звание "Игрок года" досталось Арслану Ашу знаменитому киберспортсмену, признанному одним из величайших игроков в истории файтинга Tekken.