SNK представила новый трейлер файтинга Fatal Fury City of the Wolves

Компания SNK представила новый трейлер с персонажем для грядущего файтинга Fatal Fury City of the Wolves, представляющий Билли Кейна.

В английском варианте, озвученном Крисом Шарпсом, Билли является правой рукой Гиса Говарда. Несмотря на то, что он контролировал организацию покойного правителя, Howard Connection, Билли размышляет о том, как вести своих соратников в новую эпоху. Но прежде всего он знает, что у него есть зуб на человека, который убил Гиса Говарда.

Франшиза Fatal Fury дебютировала в 1991 году на Neo Geo, а последней новинкой стала Garou: Mark of the Wolves.

Fatal Fury City of the Wolves выйдет в начале 2025 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Steam и Epic Games Store.