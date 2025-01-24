ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Fatal Fury: City of the Wolves 24.04.2025
Экшен, Файтинг
4.8 23 оценки

SNK проведет открытый бета-тест файтинга Fatal Fury: City of the Wolves в конце феврале

butcher69
Новости

Компания SNK объявила об открытом бета-тестировании Fatal Fury: City of the Wolves, которое пройдет с 20 по 24 февраля 2025 года. Игроки на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и PC через Steam смогут присоединиться бесплатно, без подписки PlayStation Plus или Game Pass Core.

Бета-тест позволит сразиться в трех сетевых режимах: Ranked Match, Casual Match и Room Match, а также потренироваться в режиме Training. В тестировании будут доступны восемь персонажей и две схемы управления — для новичков и опытных игроков.

Игра сочетает комиксный художественный стиль с динамичной боевой системой REV System, которая приносит в серию свежий опыт. Fatal Fury: City of the Wolves продолжает наследие культового файтинга, впервые вышедшего в 1991 году, и возвращает как старых, так и новых героев.

Полный релиз игры состоится 24 апреля 2025 года для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, а также PC через Steam и Epic Games Store.

0
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий