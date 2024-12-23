Создатели файтинга Fatal Fury: City of the Wolves представили бойца по имени Гато

Компания SNK представила новый трейлер файтинга Fatal Fury: City of the Wolves, где показан один из играбельных персонажей — Гато. Его озвучили Кори Йи (английская версия) и Юма Ямагучи (японская).

Гато — сложный и мрачный персонаж, чья история связана с драматичными событиями. На прошлом турнире King of Fighters его ослепил собственный отец, Гао. Со временем зрение частично восстановилось, однако Гато осознал, что оно мешает ему в бою. Теперь он предпочитает сражаться в полной темноте, полагаясь на свои обострённые чувства и навыки. Узнав о новом турнире, Гато возвращается, чтобы свести счёты с отцом.

Игра Fatal Fury: City of the Wolves выйдет в начале 2025 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и PC через Steam и Epic Games Store.