Спецназовец Кевин Риан готовится к возвращению в файтинге Fatal Fury: City of the Wolves

Благодаря чемпионату Evo мы стали свидетелями крупных анонсов для множества файтингов: от Tekken 8 и Street Fighter 6 до Guilty Gear Strive и других. К этому списку можно добавить еще одну игру — грядущую Fatal Fury: City of the Wolves.

Разработчик и издатель SNK представил еще одного нового персонажа для грядущего файтинга в виде офицера спецназа Кевина Риана, который впервые появился в Garou: Mark of the Wolves. По словам SNK, он защищает Южный город, являясь его служителем закона.

Вместе со своим спутником Марки, Кевин бродит по улицам города в поисках «зловещего» Фримена, человека, убившего его лучшего друга. SNK описывает набор движений Кевина как «по своей сути взрывной, дико энергичный и чрезвычайно эффективный». Оцените его в действии в трейлере ниже.

Fatal Fury: City of the Wolves выйдет в начале 2025 года для PS5, Xbox Series X/S, PS4 и PC.