Трейлер Fatal Fury: City of the Wolves демонстрирует новых и вернувшихся персонажей

Объявив дату выхода Fatal Fury: City of the Wolves и продемонстрировав новую боевую систему, SNK рассказала и о других персонажах. Рок Говард и Терри Богард уже подтверждены наряду с Джо Хигаси и Энди Богардом. Однако вместе с двумя ветеранами в игру прибыл новый боец. Посмотрите на них ниже.

Хотару Футаба и Тизок (который снова надел маску "Грифона") возвращаются, а Прича - новичок, который, судя по всему, использует муай-тай. Обратите внимание на суперприемы, которые по форме напоминают Climax Super Moves из The King of Fighters 15.

Fatal Fury: City of the Wolves выйдет в начале 2025 года, хотя SNK еще не объявила ни одной платформы. В игре реализована система Rev, позволяющая игрокам отменять приемы и применять мощные искусства. Следите за подробностями о ней в ближайшие месяцы.