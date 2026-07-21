Трейлер Fatal Fury: City of the Wolves приоткрывает завесу тайны над Риком Строудом

Создатели Fatal Fury: City of the Wolves представили более детальный взгляд на стильного Рика Строуда, профессионального боксёра, который производит весьма внушительное впечатление. Он харизматичен и обаятелен, чтобы покорять сцену, и обладает серьёзным потенциалом для комбинаций в своих атаках.

Он объездил весь мир, сражаясь с противниками в надежде найти тех, кто достоин его превосходных навыков. Эти поиски привели его в Южный город в самом начале третьего сезона, посвящённого мести.

Независимо от уровня подготовки участников, у него есть неплохие шансы, ведь его атаки хорошо переходят одна в другую, а отскоки и жонглирования позволяют поддерживать комбо. Строуд появится в City of the Wolves с 23 июля 2026 года.