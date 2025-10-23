У разработчиков файтинга Fatal Fury была "традиция" пробивать стены кулаками

Ветераны японской студии SNK, известной по серии Fatal Fury, в 90-е годы имели необычный способ бороться со стрессом — они пробивали стены кулаками. Об этом рассказал художник и один из авторов Metal Slug Акио Оябуу, поделившийся воспоминаниями о своих первых визитах в офис компании.

После закрытия отделения Irem в Осаке, будущая команда Metal Slug (Nasca Corporation) получила приют в здании SNK. Снаружи офис выглядел внушительно, но внутри — по словам Акио — напоминал сцены из фильма "Разборки в стиле кунг-фу": тусклые коридоры, беспорядок и… дырявые стены, изрешечённые ударами разработчиков. Когда команда спросила менеджера, почему в помещениях столько пробоин, тот ответил: «Каждая дыра — это след чьего-то стресса».

По легенде, даже председатель SNK не был против подобной терапии и однажды лишь рассмеялся: «Главное, что в них кипит энергия». Однако вскоре «традиция» распространилась и на других сотрудников. В одном из отделов Metal Slug появилось особенно крупное отверстие — результат яростного удара ногой геймдизайнера Казумы Кудзё. Позже он попытался скрыть след своего всплеска эмоций календарём и заявил, что просто упал со стула.

Акио вспоминает этот эпизод с иронией, замечая, что настоящие разработчики должны обладать страстью настолько сильной, что она способна пробивать стены — пусть даже из гипсокартона.