В Fatal Fury: City of the Wolves 22 января появится новый DLC-боец - Ким Джэ Хун

SNK официально анонсировала выход нового бойца для файтинга Fatal Fury: City of the Wolves. Ким Джэ Хун станет частью второго сезона загружаемого контента и появится в игре 22 января в 11:00 по московскому времени.

Ким Джэ Хун — специалист по тхэквондо и сын легендарного Ким Капхвана. Он унаследовал отца безупречную технику и неугомонное стремление к справедливости, но вместе с этим носит в себе сомнения, сравнивая себя со старшим братом, Дон Хваном, чей причудливый стиль бросает вызов традициям семьи. Именно это внутреннее противоречие делает Джэ Хуна интересным и глубоко проработанным персонажем.

Игрокам предстоит провести его через печально известный турнир «Король бойцов», где юный мастер тхэквондо будет пытаться доказать своё мастерство и покарать все виды зла в Саут-Тауне. Озвучка персонажа будет доступна на английском (Говард Ванг) и японском (Сюнъити Токи) языках, что добавляет глубины его харизме.

Fatal Fury: City of the Wolves уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и ПК через Steam и Epic Games Store, а добавление Ким Джэ Хуна обещает внести свежую динамику и усилить конкуренцию в мультиплеере.