В Fatal Fury: City of the Wolves вернется Ким Донг Хван

Компания SNK представила нового бойца в трейлере Fatal Fury: City of the Wolves. На этот раз геймерам показали Ким Донг Хвана, который впервые появился в Garou: Mark of the Wolves и вновь вернётся в популярную франшизу. Его агрессивный стиль боя оживает в трейлере, что особенно порадует поклонников классических игр серии.

Ким Донг Хван — не единственный старый персонаж, который появится в новой части. SNK также подтвердила возвращение Терри Богарда, Рока Ховарда, Маи Ширунаи, Хотару Футабы и других, расширив список бойцов до полутора десятков. Среди новобранцев в игре появятся новые персонажи, такие как Прича и Вокс Рипер, обещая разнообразный опыт как для давних поклонников, так и для новичков.

Fatal Fury: City of the Wolves выйдет 24 апреля 2025 года на PS5, Xbox Series X/S, PS4 и ПК.