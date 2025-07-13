В новом трейлере Fatal Fury: City of the Wolves показали Кена из Street Fighter; свежее обновление добавило Роналду

Компания SNK официально объявила о появлении Кена Мастерса в Fatal Fury: City of the Wolves в рамках сотрудничества с серией Street Fighter. Анонс сопровождался первым трейлером персонажа, а также долгожданным обновлением, которое добавляет Криштиану Роналду в качестве игрового персонажа в режимах «Аркада» и «Эпизоды Южного города».

Кен, наряду с Чун-Ли, станет одним из дополнительных персонажей, включённых в первый сезонный пропуск. Кен появится во второй половине 2025 года, а Чун-Ли — летом. Этот исторический кроссовер также привнёс в Street Fighter 6 состав Терри Богарта и Май Ширануи, закрепив мощное партнёрство двух легендарных файтингов.

По сюжету Кен покидает Метро-Сити и отправляется в Южный город в поисках ответов на инцидент, в котором его несправедливо обвинили. Решительный и обладающий безошибочным стилем боя, он в конечном итоге сталкивается с Легендарным Волком — встреча, которая обещает изменить судьбы обоих.

Криштиану Роналду теперь доступен в режимах «Аркада» и «Эпизоды Южного города». В аркадном режиме CR7 посещает Южный город, чтобы отточить свои навыки. В сюжетном режиме звезда футбола отправляется на миссию по возрождению детской любви к спорту

В обновлении также представлена новая оригинальная музыкальная тема для CR7: «Fury (Siuuu)», написанная бразильским диджеем и продюсером ALOK. Трек уже доступен на основных стриминговых платформах и был создан специально для этого персонажа, передавая его мощь, точность и влияние на мир спорта.

Fatal Fury: City of the Wolves доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и ПК (Steam и Epic Games Store).