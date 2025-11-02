В новом трейлере Fatal Fury: City of the Wolves показана Чунь-Ли

Файтинг Fatal Fury: City of the Wolves уже довольно давно доступен для игроков и пользуется у них большой популярностью. Тем более что разработчики из студии SNK регулярно выпускают для него новый контент.

В частности, появился новый трейлер, в котором показана хорошо известная поклонникам серии Street Fighter от Capcom боец Чун-Ли. Она появится в Fatal Fury: City of the Wolves зимой, правда, сроки пока не определены. Впрочем, ее навыки уже можно увидеть в упомянутом выше трейлере.

Fatal Fury: City of the Wolves доступна для PS5, PS4, Xbox Series и ПК.