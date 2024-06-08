Второй анонсирующий трейлер Fatal Fury: City of the Wolves и новые персонажи

Церемония открытия Summer Game Fest преподнесла немало приятных сюрпризов фанатам файтингов. сторожилы, наверняка, всплакнули увидев второй трейлер Fatal Fury: City of the Wolves.

Трейлер прямо намекает на огромный перерыв в серии — целых 26 лет о Fatal Fury небыло слышно ничего. И вот, игра возвращается уже в 2025 году, с графикой стилизованной под комиксы и знакомыми бойцами.

С парочкой из них разработчики решили познакомить всех, кто зашел пересмотреть трейлер на их официальный канал. Избранными самими разработчиками стали: эффектная блондинка B. JENET

И суровый VOX REAPER

Разработчики явно делают ставку не на старых фанатов и создают игру с оглядкой на современные, популярные файтинги. Так что любителям жанра есть смысл закинуть игру в список желаемого.