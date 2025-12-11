Вышел новый трейлер суровых гонок будущего в постапокалипсисе - Fatal Run 2089

Трейлер наглядно демонстрирует скоростной, насыщенный взрывами и перестрелками игровой процесс Fatal Run 2089, подчеркивая высокую динамику, адреналиновую атмосферу и динамичный гоночный экшен в постапокалиптическом мире! Игрокам предстоит взять на себя роль Марка, также известного как Беглец-Ренегат, нужно доставить жизненно важную технологию ARC (искусственное сдерживание радиации) в различные населенные пункты, чтобы спасти человечество от радиационного заражения.

Основная механика игры завязана на гонке против таймера. Заряд ARC постоянно уменьшается, и игрокам нужно поддерживать его, агрессивно ведя машину и совершая маневры, чтобы не провалить миссию.

Игроки будут сражаться с вражескими транспортными средствами, смогут использовать арсенал оружия или просто таранить противников чтобы уничтожить их.

Действие игры происходит в четырех различных регионах, включая пустыню Невады и руины Парижа. Уровни имеют разветвленные пути, скрытые сокращения и взрывоопасные элементы окружения.

Будет доступно семь уникальных транспортных средств с различными характеристиками, а также более 60 улучшений для модификации автомобиля.

Игра описывается как смесь "Безумного Макса" и аркадных гонок в духе Burnout. В Steam дата выхода написана 2025 год.