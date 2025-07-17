Fate Trigger завлекает игроков на ЗБТ уникальными ракурсами - здесь можно оценить размер груди женских персонажей

Сегодня в сети активно обсуждают предстоящее закрытое бета-тестирование анимешного шутера Fate Trigger от Saroasis Studios, которое стартует уже на следующей неделе — 24 июля. Проект сочетает динамичные перестрелки с гипертрофированной эстетикой и неожиданным визуальным решением — в некоторых сценах грудь героини перекрывает значительную часть экрана.
На опубликованных геймплейных кадрах видно, как при прицеливании и прыжке с высоты грудь персонажа оказывается прямо перед глазами игрока, заполняя добрую треть обзора. Разработчики явно вдохновлялись Trespasser: Jurassic Park, где в 1998 году уровень здоровья героини отображался в виде татуировки на груди, вынуждая игроков постоянно поглядывать вниз.
Однако не все восприняли столь «иммерсивную» камеру с энтузиазмом. Некоторые западные журналисты уже выразили обеспокоенность излишней сексуализацией женских персонажей. И хотя большинство обвинений кажутся привычно преувеличенными — в конце концов, красивые модели всегда привлекали внимание в играх, — определённая доля конструктивной критики всё же прозвучала. Например, отмечается, что грудь в кадре буквально мешает обзору во время напряжённых перестрелок, что делает игру не только пикантной, но и потенциально менее удобной.
Тем не менее, Fate Trigger предлагает не только «ракурсы ради ракурсов»: игроков ждут разнообразные режимы — от батл-рояля до командных боёв на очки — а персонажи обладают уникальными способностями. Один может вызывать гигантскую морковь, другой — стрелять ядерной боеголовкой прямо из рук. Если верить заявлениям авторов шутера, игроков ждет интересный и уникальный геймплей.
Закрытое бета-тестирование Fate Trigger стартует 24 июля на ПК в Steam. Когда ждать полноценного выхода шутера, пока неизвестно. Релиз на других платформах также пока не подтверждён.
Нужно чтобы сиськи (или пивное пузо) весь экран закрывали.
Если разработчики пихают сиськи и жопы прямо в экраны крупным планом, значит их игра больше ничем похвастаться не может
Это про Stellar Blade?
вокисты возьмут на вооружение и к сиськам добавят ещё и мистер членс.вы же знаете,зло не может ничего создать,только исказить
После старенькой "Trespasser" и корявой порнушной "Busty Ghost Hunters" не удивили)
кооп шутан про чудаков с суперспособностями.. где то я такое уже слышал и не 1 раз даже.
хотя трейлер хороший))
Видал поинтересней игру с подобным видом от первого лица.
Даже шары нормально нарисовать не смогли)))
Геройский шутер... Ну ëпт твою!
После Сталар Блейд, кто-то что-то начал подозревать...
МММ нам нужно больше треугольных сисек!!!! ЛАРА КРОФТ ВПЕРДЕ!!