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Fate Trigger 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Аниме
5.8 12 оценок

Fate Trigger завлекает игроков на ЗБТ уникальными ракурсами - здесь можно оценить размер груди женских персонажей

Gutsz Gutsz

Сегодня в сети активно обсуждают предстоящее закрытое бета-тестирование анимешного шутера Fate Trigger от Saroasis Studios, которое стартует уже на следующей неделе — 24 июля. Проект сочетает динамичные перестрелки с гипертрофированной эстетикой и неожиданным визуальным решением — в некоторых сценах грудь героини перекрывает значительную часть экрана.

На опубликованных геймплейных кадрах видно, как при прицеливании и прыжке с высоты грудь персонажа оказывается прямо перед глазами игрока, заполняя добрую треть обзора. Разработчики явно вдохновлялись Trespasser: Jurassic Park, где в 1998 году уровень здоровья героини отображался в виде татуировки на груди, вынуждая игроков постоянно поглядывать вниз.

Однако не все восприняли столь «иммерсивную» камеру с энтузиазмом. Некоторые западные журналисты уже выразили обеспокоенность излишней сексуализацией женских персонажей. И хотя большинство обвинений кажутся привычно преувеличенными — в конце концов, красивые модели всегда привлекали внимание в играх, — определённая доля конструктивной критики всё же прозвучала. Например, отмечается, что грудь в кадре буквально мешает обзору во время напряжённых перестрелок, что делает игру не только пикантной, но и потенциально менее удобной.

Тем не менее, Fate Trigger предлагает не только «ракурсы ради ракурсов»: игроков ждут разнообразные режимы — от батл-рояля до командных боёв на очки — а персонажи обладают уникальными способностями. Один может вызывать гигантскую морковь, другой — стрелять ядерной боеголовкой прямо из рук. Если верить заявлениям авторов шутера, игроков ждет интересный и уникальный геймплей.

Закрытое бета-тестирование Fate Trigger стартует 24 июля на ПК в Steam. Когда ждать полноценного выхода шутера, пока неизвестно. Релиз на других платформах также пока не подтверждён.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
ZAUSA

Нужно чтобы сиськи (или пивное пузо) весь экран закрывали.

10
ArtemOZR

Если разработчики пихают сиськи и жопы прямо в экраны крупным планом, значит их игра больше ничем похвастаться не может

7
ZAUSA
Если разработчики пихают сиськи и жопы прямо в экраны крупным планом, значит их игра больше ничем похвастаться не может

Это про Stellar Blade?

9
ДаДжи

вокисты возьмут на вооружение и к сиськам добавят ещё и мистер членс.вы же знаете,зло не может ничего создать,только исказить

2
GhostKalik

После старенькой "Trespasser" и корявой порнушной "Busty Ghost Hunters" не удивили)

2
нитгитлистер

кооп шутан про чудаков с суперспособностями.. где то я такое уже слышал и не 1 раз даже.
хотя трейлер хороший))

1
Kalaka Whitewing

Видал поинтересней игру с подобным видом от первого лица.

1
Денис Сидоров 5

Даже шары нормально нарисовать не смогли)))

1
Jarvis666

Геройский шутер... Ну ëпт твою!

человек3

После Сталар Блейд, кто-то что-то начал подозревать...

Keltas_Mizri

МММ нам нужно больше треугольных сисек!!!! ЛАРА КРОФТ ВПЕРДЕ!!

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