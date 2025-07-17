Fate Trigger завлекает игроков на ЗБТ уникальными ракурсами - здесь можно оценить размер груди женских персонажей

Сегодня в сети активно обсуждают предстоящее закрытое бета-тестирование анимешного шутера Fate Trigger от Saroasis Studios, которое стартует уже на следующей неделе — 24 июля. Проект сочетает динамичные перестрелки с гипертрофированной эстетикой и неожиданным визуальным решением — в некоторых сценах грудь героини перекрывает значительную часть экрана.

На опубликованных геймплейных кадрах видно, как при прицеливании и прыжке с высоты грудь персонажа оказывается прямо перед глазами игрока, заполняя добрую треть обзора. Разработчики явно вдохновлялись Trespasser: Jurassic Park, где в 1998 году уровень здоровья героини отображался в виде татуировки на груди, вынуждая игроков постоянно поглядывать вниз.

Однако не все восприняли столь «иммерсивную» камеру с энтузиазмом. Некоторые западные журналисты уже выразили обеспокоенность излишней сексуализацией женских персонажей. И хотя большинство обвинений кажутся привычно преувеличенными — в конце концов, красивые модели всегда привлекали внимание в играх, — определённая доля конструктивной критики всё же прозвучала. Например, отмечается, что грудь в кадре буквально мешает обзору во время напряжённых перестрелок, что делает игру не только пикантной, но и потенциально менее удобной.

Тем не менее, Fate Trigger предлагает не только «ракурсы ради ракурсов»: игроков ждут разнообразные режимы — от батл-рояля до командных боёв на очки — а персонажи обладают уникальными способностями. Один может вызывать гигантскую морковь, другой — стрелять ядерной боеголовкой прямо из рук. Если верить заявлениям авторов шутера, игроков ждет интересный и уникальный геймплей.

Закрытое бета-тестирование Fate Trigger стартует 24 июля на ПК в Steam. Когда ждать полноценного выхода шутера, пока неизвестно. Релиз на других платформах также пока не подтверждён.