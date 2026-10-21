Новый трейлер Fate/EXTRA Record знакомит с соперниками главного героя

До выхода Fate/EXTRA Record остаётся несколько месяцев, и разработчики решили показать, с кем предстоит столкнуться игрокам. Новый трейлер ремейка культовой японской RPG посвящён соперникам, которые примут участие в Лунной войне за Святой Грааль.

В центре истории — смертельно опасный турнир, участники которого сражаются друг с другом при помощи могущественных Слуг. Каждая победа приближает главного героя к разгадке происходящего, а поражение может стоить ему жизни.

Fate/EXTRA Record представляет собой полноценное переосмысление оригинальной Fate/EXTRA, вышедшей в 2010 году на PSP. Разработчики переработали сюжет, обновили графику и добавили новую боевую систему, сочетающую пошаговые сражения с механиками карточных колод.