Ремейк Fate/Extra отложен на неопределённый срок: Bandai Namco отменяет предзаказы

Ремейк японской RPG Fate/Extra вновь перенесён на неопределённый срок. Издатель Bandai Namco Entertainment отменил все предзаказы и отказался распространять игру, сообщает ресурс Automaton.

Оригинальная Fate/Extra вышла в 2010 году на PSP. Сюжет разворачивался в виртуальной реальности на Луне, созданной для проведения магического состязания, где игроки сражались в «Арене» и исследовали «Академию», проходя основную сюжетную линию.

Ремейк под названием Fate/Extra Record изначально планировался для PS4, PS5, Nintendo Switch и ПК в 2025 году. Разработчики из студии Type-Moon Studio BB запросили дополнительное время, и релиз перенесли на весну 2026-го. Однако и этот срок оказался ненадёжным.

В Bandai Namco не пояснили причины отмены распространения, но принесли извинения и гарантировали возврат средств за предзаказы. В студии Type-Moon Studio BB подчеркнули, что работа над проектом продолжается.

«После обсуждений с Bandai Namco мы пересмотрели проект, включая структуру разработки. В будущем планируем изменить издателя», — заявили разработчики.

Фанатам остаётся лишь ждать дальнейших новостей о судьбе ремейка, который обещает вернуть атмосферу оригинала, но теперь без конкретной даты выхода.