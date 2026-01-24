В Fate/Grand Order стартовал ивент Caldean Floralia с героем от сэйю Акиры Исиды

Студия Lasengle запустила в популярной мобильной ролевой игре Fate/Grand Order временное тематическое событие под названием Caldean Floralia: When Your Flowers Bloom. Мероприятие началось 23 января и сразу привлекло внимание сообщества не только новым сюжетным контентом, но и составом актеров озвучивания для представленных героев.

Главным нововведением стал пятизвездочный слуга Hanasaka Okina, прообразом которого послужил герой японской народной сказки Ханасака дзиисан или Старик, который заставил расцвести засохшие деревья. Выяснилось, что голос персонажу подарил известный сэйю Акира Исида. Поклонники франшизы помнят его по работе над аниме Fate/Zero, где он озвучивал Рюносукэ Урю, мастера Кастера. Дизайн нового слуги разработал художник TAa, знакомый фанатам по кулинарному спин-оффу Emiya-san Chi no Kyou no Gohan.

Помимо Hanasaka Okina, в игре появились еще 2 новых персонажа. В качестве бесплатной награды за прохождение основной сюжетной линии ивента игроки могут получить четырехзвездочного слугу класса Альтер-эго по имени Flora, которую озвучила Хонока Иноуэ. Также в баннер призыва добавлена четырехзвездочная Hebinyobo с голосом Юми Учиямы. Разработчики официально подтвердили, что Hebinyobo не является лимитированным персонажем и в будущем пополнит список героев постоянного призыва.

Вместе с новыми слугами в игре стал доступен новый мистический код Normal Chaldea Uniform. Получить новую экипировку можно досрочно, пройдя пролог текущего ивента. Для доступа к основной истории события необходимо завершить квест Beginning of After Time, однако свободные задания доступны всем мастерам, прошедшим пролог в Фуюки. Игровое событие продлится 3 недели и завершится 13 февраля 2026 года.