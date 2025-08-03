Вышел новый анимационный ролик в честь 10-летия Fate/Grand Order

В сети появился новый анимационный ролик, посвященный десятилетию популярной мобильной игры Fate/Grand Order. Видео было представлено в рамках мероприятия FGO Fes. 2025.

Режиссером и продюсером выступил Рю Накаяма, известный по работе над первым сезоном аниме Chainsaw Man. Производством занималась его собственная студия Andraft. В качестве раскадровщика и помощника режиссера выступил Ukata.

Музыкальной темой ролика стала композиция Subarashii Sekai, которая является результатом сотрудничества между Камия YOH и YOSUKE, вокалистом группы SPYAIR.

Fate/Grand Order — это мобильная RPG, изначально выпущенная в Японии в 2015 году. Игра является частью большой франшизы Fate и за прошедшие годы получила множество адаптаций, включая мангу, ранобэ и несколько аниме-сериалов и фильмов.