Авторы амбициозной Fatekeeper раскрыли тайны подземного мира

Разработчики из студии Paraglacial вновь напомнили о своей игре Fatekeeper, которая обещает заинтересовать поклонников Dark Messiah of Might and Magic и The Elder Scrolls. Игра сочетает бой от первого лица с холодным оружием и исследование огромного мира на Unreal Engine 5, при этом оставаясь окутанной загадками.
На этот раз команда опубликовала материал для разработчиков в Steam, который раскрывает детали о Подземниках (Underdwellers) — древней культуре, ушедшей с поверхности и построившей цивилизацию глубоко под горами. Их города и обители, высеченные в пещерах, процветали веками, пока случайно не было обнаружено загадочное место Солейс (Solace).
В статье также представлены концепт-арты, позволяющие почувствовать атмосферу и эстетику мира Fatekeeper. Эти материалы дают представление о том, чего ожидать в раннем доступе на ПК, который планируется уже в этом году. Разработчики обещают, что игра предложит богатый лор, скрытые тайны и динамичный бой, погружая игроков в мрачный и детально проработанный подземный мир.
Чуйка подсказывает что получится хуже польского тейнтед грейла
При всем уважении, я сам жду Fatekeeper, но в чем ее "амбициозность". В лучшем случае это будет проходняк, дженерик фентези с боевой системой которую мы видели кучу раз, и говорящим спутником за кадром, разноцветными уровнями брони, где даже нет полноценных отдельных элементов брони. Это самая довольная игра за последние годы. Но на безрыбье и рак - рыба.