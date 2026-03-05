Авторы амбициозной Fatekeeper раскрыли тайны подземного мира

Разработчики из студии Paraglacial вновь напомнили о своей игре Fatekeeper, которая обещает заинтересовать поклонников Dark Messiah of Might and Magic и The Elder Scrolls. Игра сочетает бой от первого лица с холодным оружием и исследование огромного мира на Unreal Engine 5, при этом оставаясь окутанной загадками.

На этот раз команда опубликовала материал для разработчиков в Steam, который раскрывает детали о Подземниках (Underdwellers) — древней культуре, ушедшей с поверхности и построившей цивилизацию глубоко под горами. Их города и обители, высеченные в пещерах, процветали веками, пока случайно не было обнаружено загадочное место Солейс (Solace).

В статье также представлены концепт-арты, позволяющие почувствовать атмосферу и эстетику мира Fatekeeper. Эти материалы дают представление о том, чего ожидать в раннем доступе на ПК, который планируется уже в этом году. Разработчики обещают, что игра предложит богатый лор, скрытые тайны и динамичный бой, погружая игроков в мрачный и детально проработанный подземный мир.