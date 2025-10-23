Авторы ролевого экшена Fatekeeper показали уникальных монстров и пообещали скорый показ геймплея

Студия THQ Nordic представила новую подборку концепт-артов и моделей существ из будущего экшена Fatekeeper. Публикация от разработчиков амбициозной RPG в духе Dark Messiah раскрывает мрачную сторону мира игры, где даже природа и её существа не избежала влияния порчи.

По словам разработчиков, враги в Fatekeeper — это не просто орды бездумных существ. Среди них встречаются дисциплинированные солдаты, исполинские чудовища и колдуны, владеющие древними заклинаниями. Однако их власть распространяется дальше оружия и магии — тёмное влияние проникает в землю, искажая зверей и превращая диких обитателей мира в послушных слуг.

Несмотря на разруху, жизнь в мире Fatekeeper не угасла полностью. Разработчики отмечают, что некоторые существа продолжают сражаться за выживание, сохраняя дух свободы даже в эпоху тьмы. Центральным героем этих историй станет друид — хранитель равновесия, которому предстоит бороться не только с разрушением, но и за само существование жизни.

THQ Nordic показала изображения монстров — от изуродованных тварей до величественных духов природы — как на этапе концептов, так и в финальном игровом виде. Завершая публикацию, разработчики намекнули, что уже скоро представят полноценное видео с игровыми кадрами, которое впервые покажет Fatekeeper в действии.