Для Fatekeeper вышло новое обновление: добавлены русский язык и поддержка контроллеров, а также внесены улучшения

Разработчики из Paraglacial и издательство THQ Nordic выпустили патч для ролевого экшена от первого лица, который находится в раннем доступе Steam.

Обновление затронуло множество игровых механик. В частности, разработчики переработали инвентарь, добавили новые дубины и амулеты, а также пояс для алхимических предметов. Кроме того, содержимое сундуков стало ценнее — теперь охотники за реликвиями будут реже находить внутри бесполезные мелочи.

Скорость передвижения персонажа увеличили примерно на 15%, заклинания сделали мощнее, а ловушки — опаснее. При этом вражеские лучники больше не стреляют с прежней пугающей точностью. Ближний бой стал более жестоким и кровавым, а для сражений с боссами добавили опциональные полоски здоровья.

Среди других нововведений — полноценная поддержка контроллеров и пять новых языков: немецкий, французский, русский, украинский и упрощённый китайский. В дальнейшем список локализаций планируют расширить. Разработчики также обновили версию Unreal Engine и улучшили средние настройки графики, чтобы игра стабильнее работала на большем количестве систем. Некоторые меню при использовании контроллера ещё ждут дополнительной доработки.

Авторы подчёркивают, что патч посвящён преимущественно улучшению существующих механик и технической составляющей, а не добавлению нового контента. Впрочем, следующими обновлениями команда намерена заняться именно последним.

6 ноября 2026 года цена Fatekeeper в Steam вырастет до $14,99 / €14,99. Сейчас игру можно приобрести за $9,99 / €9,99.