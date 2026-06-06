Для Fatekeeper вышло первое обновление после релиза в раннем доступе

Для Fatekeeper вышел патч 0.1.1 — первое обновление после запуска игры в раннем доступе. Разработчики сосредоточились на балансе, исправлении багов и улучшении удобства.

Основные изменения:

Скорость передвижения персонажа увеличена на 10%.

Возле точек сохранения добавили сундуки с ингредиентами для зелий здоровья и маны.

Снижtн общий poise-урон от врагов.

В игре стало больше лечащих предметов.

Блокирование стало полезнее: уменьшена стоимость блока, а при пробитии блока персонаж больше не получает урон.

Изменения боссов:

Первый босс получил серьёзный ребаланс:уменьшены радиус и угол топота;

снижена дистанция «рывков» атак;

исправлены хитбоксы ударов;

уменьшен общий урон;

после победы теперь появляется добыча.

снижена дистанция «рывков» атак; исправлены хитбоксы ударов; уменьшен общий урон; после победы теперь появляется добыча. Второму боссу повысили здоровье, poise и сопротивление пинкам, но снизили дистанцию рывков и увеличили награду опытом.

Также улучшили свойства ингредиентов вроде Blue Dogbane, Everkin и Firecap — они теперь восстанавливают больше здоровья и маны.

Среди исправлений:

устранены проблемы с субтитрами после пропуска катсцен;

исправлен баг с регенерацией выносливости;

life leech больше не работает на мёртвых врагах;

устранены места, где игрок мог застрять;

переработаны настройки переназначения клавиш.

Разработчики также подтвердили, что уже работают над улучшением производительности на низких и средних настройках, локализацией и полноценной поддержкой контроллеров.