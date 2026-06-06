Для Fatekeeper вышло первое обновление после релиза в раннем доступе

Для Fatekeeper вышел патч 0.1.1 — первое обновление после запуска игры в раннем доступе. Разработчики сосредоточились на балансе, исправлении багов и улучшении удобства.
Основные изменения:
- Скорость передвижения персонажа увеличена на 10%.
- Возле точек сохранения добавили сундуки с ингредиентами для зелий здоровья и маны.
- Снижtн общий poise-урон от врагов.
- В игре стало больше лечащих предметов.
- Блокирование стало полезнее: уменьшена стоимость блока, а при пробитии блока персонаж больше не получает урон.
Изменения боссов:
- Первый босс получил серьёзный ребаланс:уменьшены радиус и угол топота;
снижена дистанция «рывков» атак;
исправлены хитбоксы ударов;
уменьшен общий урон;
после победы теперь появляется добыча.
- Второму боссу повысили здоровье, poise и сопротивление пинкам, но снизили дистанцию рывков и увеличили награду опытом.
Также улучшили свойства ингредиентов вроде Blue Dogbane, Everkin и Firecap — они теперь восстанавливают больше здоровья и маны.
Среди исправлений:
- устранены проблемы с субтитрами после пропуска катсцен;
- исправлен баг с регенерацией выносливости;
- life leech больше не работает на мёртвых врагах;
- устранены места, где игрок мог застрять;
- переработаны настройки переназначения клавиш.
Разработчики также подтвердили, что уже работают над улучшением производительности на низких и средних настройках, локализацией и полноценной поддержкой контроллеров.
Неплохой poisen урон в этом улатче