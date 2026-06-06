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Fatekeeper 02.06.2026
Экшен, Ролевая, От первого лица, Фэнтези
7.7 86 оценок

Для Fatekeeper вышло первое обновление после релиза в раннем доступе

monk70 monk70

Для Fatekeeper вышел патч 0.1.1 — первое обновление после запуска игры в раннем доступе. Разработчики сосредоточились на балансе, исправлении багов и улучшении удобства.

Основные изменения:

  • Скорость передвижения персонажа увеличена на 10%.
  • Возле точек сохранения добавили сундуки с ингредиентами для зелий здоровья и маны.
  • Снижtн общий poise-урон от врагов.
  • В игре стало больше лечащих предметов.
  • Блокирование стало полезнее: уменьшена стоимость блока, а при пробитии блока персонаж больше не получает урон.

Изменения боссов:

  • Первый босс получил серьёзный ребаланс:уменьшены радиус и угол топота;
    снижена дистанция «рывков» атак;
    исправлены хитбоксы ударов;
    уменьшен общий урон;
    после победы теперь появляется добыча.
  • Второму боссу повысили здоровье, poise и сопротивление пинкам, но снизили дистанцию рывков и увеличили награду опытом.

Также улучшили свойства ингредиентов вроде Blue Dogbane, Everkin и Firecap — они теперь восстанавливают больше здоровья и маны.

Среди исправлений:

  • устранены проблемы с субтитрами после пропуска катсцен;
  • исправлен баг с регенерацией выносливости;
  • life leech больше не работает на мёртвых врагах;
  • устранены места, где игрок мог застрять;
  • переработаны настройки переназначения клавиш.

Разработчики также подтвердили, что уже работают над улучшением производительности на низких и средних настройках, локализацией и полноценной поддержкой контроллеров.

ПК Обновления
6
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
sapov

Неплохой poisen урон в этом улатче