Fatekeeper раскрывает детали лута и алхимии: оружие с историей и предметы с секретами

Разработчики экшен-RPG Fatekeeper, которую уже прозвали «немецкой Skyrim», выпустили новый дневник разработчиков, посвящённый оружию, предметам и системе алхимии. Авторы показали свежие тизеры и подробнее рассказали, как именно игроки будут взаимодействовать с лутом в мире игры.

По словам студии, оружие и артефакты в Fatekeeper — это не просто награды за бои, а следы исчезнувших цивилизаций. Булавы, кинжалы, мечи, кольца и реликвии обладают собственным характером и историей, а каждый предмет можно детально рассмотреть. При внимательном осмотре игроки смогут обнаружить элементы лора, скрытые детали и даже необычные взаимодействия.

Отдельное внимание уделили алхимии. Система позволяет комбинировать три ингредиента для создания зелий, метательных бомб и усилений для оружия. Каждый компонент вносит свой эффект, поэтому эксперименты играют ключевую роль. Найденные рецепты открывают доступ к редким предметам с особыми свойствами, а успех в бою будет зависеть от грамотной подготовки и синергии ингредиентов.

Разработчики пообещали рассказать об алхимии подробнее в следующих обновлениях, а пока Fatekeeper продолжает вызывать ассоциации не только с The Elder Scrolls, но и с Dark Messiah of Might and Magic благодаря акценту на физике, предметах и взаимодействии с миром