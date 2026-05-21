Полная версия Fatekeeper предложит 15 часов игрового процесса

Одна из самых интересных игр THQ Nordic на 2026 год, Fatekeeper, выйдет в ранний доступ 2 июня для ПК. Разрабатываемая Paraglacial, небольшой командой всего из 13 человек, Fatekeeper — это фэнтезийная экшен-игра, в которой игроки путешествуют по разрушенному миру. Используя оружие и магию, вы обнаружите древние руины, леса и множество других примечательных мест, все они проработаны до мельчайших деталей. Покопавшись в игре, можно обнаружить множество интересных вещей, от лора до реликвий, которые могут помочь в бою.
Конечно, главный вопрос: сколько из этого будет доступно в раннем доступе, который планируется продлить на 18 месяцев? Для начала, не стоит ожидать полной системы развития персонажа или сюжета. Доступно около двух часов игрового времени, а полная версия рассчитана примерно на 15 часов.
И хотя цена ещё не объявлена, Fatekeeper выйдет со «значительной» скидкой, а затем цена повысится. Возможно, это произойдёт даже раньше версии 1.0, в зависимости от обновлений. Paraglacial заявляет, что предоставит «более подробную информацию» об этом «вскоре», но в остальном игроки могут ожидать улучшений на основе отзывов.
Опять ранний доступ. Но почему нельзя просто взять и выпустить законченную игру.
Вот и отговорил от покупки.
15 часов, даже не знаю, какой тогда там сюжет будет, чтобы хоть как-то зацепить игрока.
Ну, если цена вообще копейки будет, на уровне Subnautica 2, то по времени как раз.
А что так мало(
Для разрабов, которые выпускают игры в раннем доступе, в аду должен быть отдельный котёл, где их чёрт бутылкой пердолит.
нынче модно выпускать ранний доступ за фулл цену,а потом ели игра не фортанула прекратить ее разрабатывать, и так заработали и фул игру не выпустили не потратив денег.