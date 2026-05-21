Полная версия Fatekeeper предложит 15 часов игрового процесса

Одна из самых интересных игр THQ Nordic на 2026 год, Fatekeeper, выйдет в ранний доступ 2 июня для ПК. Разрабатываемая Paraglacial, небольшой командой всего из 13 человек, Fatekeeper — это фэнтезийная экшен-игра, в которой игроки путешествуют по разрушенному миру. Используя оружие и магию, вы обнаружите древние руины, леса и множество других примечательных мест, все они проработаны до мельчайших деталей. Покопавшись в игре, можно обнаружить множество интересных вещей, от лора до реликвий, которые могут помочь в бою.

Конечно, главный вопрос: сколько из этого будет доступно в раннем доступе, который планируется продлить на 18 месяцев? Для начала, не стоит ожидать полной системы развития персонажа или сюжета. Доступно около двух часов игрового времени, а полная версия рассчитана примерно на 15 часов.

И хотя цена ещё не объявлена, Fatekeeper выйдет со «значительной» скидкой, а затем цена повысится. Возможно, это произойдёт даже раньше версии 1.0, в зависимости от обновлений. Paraglacial заявляет, что предоставит «более подробную информацию» об этом «вскоре», но в остальном игроки могут ожидать улучшений на основе отзывов.