Fatekeeper 02.06.2026
Экшен, Ролевая, От первого лица, Фэнтези
8.2 58 оценок

Полная версия Fatekeeper предложит 15 часов игрового процесса

Одна из самых интересных игр THQ Nordic на 2026 год, Fatekeeper, выйдет в ранний доступ 2 июня для ПК. Разрабатываемая Paraglacial, небольшой командой всего из 13 человек, Fatekeeper — это фэнтезийная экшен-игра, в которой игроки путешествуют по разрушенному миру. Используя оружие и магию, вы обнаружите древние руины, леса и множество других примечательных мест, все они проработаны до мельчайших деталей. Покопавшись в игре, можно обнаружить множество интересных вещей, от лора до реликвий, которые могут помочь в бою.

Конечно, главный вопрос: сколько из этого будет доступно в раннем доступе, который планируется продлить на 18 месяцев? Для начала, не стоит ожидать полной системы развития персонажа или сюжета. Доступно около двух часов игрового времени, а полная версия рассчитана примерно на 15 часов.

И хотя цена ещё не объявлена, Fatekeeper выйдет со «значительной» скидкой, а затем цена повысится. Возможно, это произойдёт даже раньше версии 1.0, в зависимости от обновлений. Paraglacial заявляет, что предоставит «более подробную информацию» об этом «вскоре», но в остальном игроки могут ожидать улучшений на основе отзывов.

TheSkoofLord

Опять ранний доступ. Но почему нельзя просто взять и выпустить законченную игру.

ОгурчикЮрец

Вот и отговорил от покупки.

15 часов, даже не знаю, какой тогда там сюжет будет, чтобы хоть как-то зацепить игрока.

Ну, если цена вообще копейки будет, на уровне Subnautica 2, то по времени как раз.

ApprovingVulpes

А что так мало(

Александр Пульсар

Для разрабов, которые выпускают игры в раннем доступе, в аду должен быть отдельный котёл, где их чёрт бутылкой пердолит.

QueasyQuaid

нынче модно выпускать ранний доступ за фулл цену,а потом ели игра не фортанула прекратить ее разрабатывать, и так заработали и фул игру не выпустили не потратив денег.

