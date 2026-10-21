Продажи Fatekeeper превысили 500 000 копий - игра находится в раннем доступе

Продажи Fatekeeper в Steam превысили отметку в 500 000 копий — значимый результат для игры, которая всё ещё находится в раннем доступе. Об этом было объявлено в пресс-релизе, посвящённом успехам фэнтезийной RPG от студии Paraglacial и издателя THQ Nordic. Разработчики с радостью встретили эту новость, поблагодарив всех, кто приобрёл игру, поделился своими впечатлениями и помог в её создании, оставив отзывы. «Полмиллиона проданных копий — это полмиллиона причин сказать СПАСИБО!» — заявили авторы, подчеркнув важный вклад сообщества в развитие проекта.

Fatekeeper — ролевая игра от первого лица, созданная командой из 13 человек (студия Paraglacial). Действие разворачивается в детально проработанном фэнтезийном мире. Игрокам предстоит исследовать руины, хранящие следы былых катастроф, сражаться с враждебными существами, а также находить реликвии, заклинания и другие предметы, которые помогут сформировать облик и способности вашего персонажа.