Ролевой экшен Fatekeeper получил в основном положительные отзывы в раннем доступе

Немецкая студия Paraglacial выпустила в раннем доступе Steam ролевой экшен от первого лица Fatekeeper. Проект, созданный бывшими разработчиками Titan Quest 2, уже собрал около 1,9 тысячи отзывов с рейтингом 77%, что говорит о сдержанно позитивном приёме аудитории.

Игроки отмечают атмосферу, напоминающую культовую Dark Messiah of Might and Magic, а также достойную оптимизацию и демократичную цену. Многие считают новинку достойным наследником классики жанра, несмотря на ограниченный объём контента на старте.

В негативных отзывах пользователи указывают на нехватку содержания, технические ошибки и отсутствие русского языка. Боевая система и баланс также вызывают вопросы, но разработчики обещают доработать эти аспекты до полноценного релиза.

Пиковый онлайн игры достиг 6,4 тысячи игроков, что превышает показатели оригинальной Dark Messiah на старте. Полноценный выход Fatekeeper запланирован примерно через полтора года, так что у студии есть время учесть пожелания сообщества.

Ранний доступ позволяет разработчикам тестировать идеи вместе с игроками и постепенно улучшать проект. Поклонникам жанра стоит следить за обновлениями, чтобы оценить, как изменится игра к моменту финального релиза.