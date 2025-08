Тёмное фэнтези и кровавые сражения от первого лица в духе Dark Messiah - в зрелищном дебютном трейлере Fatekeeper

На THQ Nordic Digital Showcase 2025 был представлен новый мрачный ролевой проект — Fatekeeper, создаваемый небольшой студией в немецких Альпах, где работают около десяти бывших разработчиков Spellforce 3 из Grimlore Games. Идея возникла после разочарования в Hellraid от Techland — игре, которая обещала быть духовным наследником культовой Dark Messiah of Might and Magic, но в итоге оказалась лишь небольшим DLC к Dying Light.

Разработчики решили взять всё в свои руки и вернуть дух классики, создав свою версию боевых RPG от первого лица. Fatekeeper использует современные технологии — игра построена на Unreal Engine 5 и сочетает в себе классические RPG-элементы с динамичными боями и интерактивностью, вдохновлённой Dark Messiah.

В Fatekeeper каждый предмет можно внимательно изучить, а многие содержат скрытые механики, раскрывающиеся только после детального осмотра. Особое внимание уделено взаимодействию с окружающим миром, где можно применять телекинез для манипуляций с объектами и врагами — эффектно и тактически интересно.

Хотя система прокачки и деревья навыков пока находятся в разработке, команда обещает глубину и продуманность прогрессии. Fatekeeper не открытый мир, а полулинейная игра с несколькими путями прохождения — простор для творчества и тактики. При этом игра не претендует на сложность уровня Souls, но предложит достаточно вызовов для искушённых игроков.

Долгожданный духовный наследник Dark Messiah наконец-то на горизонте. Fatekeeper — это свежий взгляд на забытый жанр, объединяющий атмосферу мрачного фэнтези с боевой динамикой и исследованием мира. Кажется, именно этого давно не хватало поклонникам классики.

Игра получит текстовый перевод на русский язык.