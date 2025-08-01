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Fatekeeper 2026 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Фэнтези
6.2 5 оценок

Тёмное фэнтези и кровавые сражения от первого лица в духе Dark Messiah - в зрелищном дебютном трейлере Fatekeeper

butcher69 butcher69

На THQ Nordic Digital Showcase 2025 был представлен новый мрачный ролевой проект — Fatekeeper, создаваемый небольшой студией в немецких Альпах, где работают около десяти бывших разработчиков Spellforce 3 из Grimlore Games. Идея возникла после разочарования в Hellraid от Techland — игре, которая обещала быть духовным наследником культовой Dark Messiah of Might and Magic, но в итоге оказалась лишь небольшим DLC к Dying Light.

Разработчики решили взять всё в свои руки и вернуть дух классики, создав свою версию боевых RPG от первого лица. Fatekeeper использует современные технологии — игра построена на Unreal Engine 5 и сочетает в себе классические RPG-элементы с динамичными боями и интерактивностью, вдохновлённой Dark Messiah.

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В Fatekeeper каждый предмет можно внимательно изучить, а многие содержат скрытые механики, раскрывающиеся только после детального осмотра. Особое внимание уделено взаимодействию с окружающим миром, где можно применять телекинез для манипуляций с объектами и врагами — эффектно и тактически интересно.

Хотя система прокачки и деревья навыков пока находятся в разработке, команда обещает глубину и продуманность прогрессии. Fatekeeper не открытый мир, а полулинейная игра с несколькими путями прохождения — простор для творчества и тактики. При этом игра не претендует на сложность уровня Souls, но предложит достаточно вызовов для искушённых игроков.

Долгожданный духовный наследник Dark Messiah наконец-то на горизонте. Fatekeeper — это свежий взгляд на забытый жанр, объединяющий атмосферу мрачного фэнтези с боевой динамикой и исследованием мира. Кажется, именно этого давно не хватало поклонникам классики.

Игра получит текстовый перевод на русский язык.

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29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
Xbox Forever

до сих пор не пойму почему нет ремейка Dark Messiah of Might and Magic? игра то шикарная но на консолях зацензурина

11
Pravdarub

На чем? На втором сорсе?

cthulhu42 Pravdarub

Да хоть на чем. Лишь бы нормально сделали.

1
Kalmah13

Есть ещё один претендент на звание наследника - Alkahest

6
Gridon

Собрали все штампы соулслайков за последние 10 лет навалили гигеровских коридоров и боссов размером с 5 этажку включили эпичный войсовер про судьбу и назвали это новой игрой.

6
AngHou

Дарк мессия заложил уровень геймплея настолько интерактивный, что никто далее близко после него до него не дошел... Если в ролике не постановка - буду следить

5
Serj77777

Выглядит слишком хорошо для проекта,который разрабатывают десять человек.)

3
Сережаа

Ого! Разрубание башки демона меня купило. Вот это мы ждем.

3
Никита Дроздоvv
Игра построена на Unreal Engine 5

Да БЛИН!!!

2
gliga142

если локации будут не открытые то 5тый анрил справляется нормально

Никита Дроздоvv gliga142

Я сильно сомневаюсь

Кирилл Холмогоров

Вот и первый хейтерок посыпался

WerGC

приятный сюрприз,беру ранний доступ

1
Tommy.

как раз недавно купил Dark Messiah, давно хотел попробовать, т.к. все хвалят за системность геймплея и рофлы с физикой

1
gliga142

поздновато что то ты взялся, из-за сурса коридорного я крайний раз уже не смог ее пройти.

1
Никита Дроздоvv

А это даже что-то интересное, может даже заценю.

1
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