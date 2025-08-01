Тёмное фэнтези и кровавые сражения от первого лица в духе Dark Messiah - в зрелищном дебютном трейлере Fatekeeper

На THQ Nordic Digital Showcase 2025 был представлен новый мрачный ролевой проект — Fatekeeper, создаваемый небольшой студией в немецких Альпах, где работают около десяти бывших разработчиков Spellforce 3 из Grimlore Games. Идея возникла после разочарования в Hellraid от Techland — игре, которая обещала быть духовным наследником культовой Dark Messiah of Might and Magic, но в итоге оказалась лишь небольшим DLC к Dying Light.
Разработчики решили взять всё в свои руки и вернуть дух классики, создав свою версию боевых RPG от первого лица. Fatekeeper использует современные технологии — игра построена на Unreal Engine 5 и сочетает в себе классические RPG-элементы с динамичными боями и интерактивностью, вдохновлённой Dark Messiah.
В Fatekeeper каждый предмет можно внимательно изучить, а многие содержат скрытые механики, раскрывающиеся только после детального осмотра. Особое внимание уделено взаимодействию с окружающим миром, где можно применять телекинез для манипуляций с объектами и врагами — эффектно и тактически интересно.
Хотя система прокачки и деревья навыков пока находятся в разработке, команда обещает глубину и продуманность прогрессии. Fatekeeper не открытый мир, а полулинейная игра с несколькими путями прохождения — простор для творчества и тактики. При этом игра не претендует на сложность уровня Souls, но предложит достаточно вызовов для искушённых игроков.
Долгожданный духовный наследник Dark Messiah наконец-то на горизонте. Fatekeeper — это свежий взгляд на забытый жанр, объединяющий атмосферу мрачного фэнтези с боевой динамикой и исследованием мира. Кажется, именно этого давно не хватало поклонникам классики.
Игра получит текстовый перевод на русский язык.
до сих пор не пойму почему нет ремейка Dark Messiah of Might and Magic? игра то шикарная но на консолях зацензурина
На чем? На втором сорсе?
Да хоть на чем. Лишь бы нормально сделали.
Есть ещё один претендент на звание наследника - Alkahest
Собрали все штампы соулслайков за последние 10 лет навалили гигеровских коридоров и боссов размером с 5 этажку включили эпичный войсовер про судьбу и назвали это новой игрой.
Дарк мессия заложил уровень геймплея настолько интерактивный, что никто далее близко после него до него не дошел... Если в ролике не постановка - буду следить
Выглядит слишком хорошо для проекта,который разрабатывают десять человек.)
Ого! Разрубание башки демона меня купило. Вот это мы ждем.
Да БЛИН!!!
если локации будут не открытые то 5тый анрил справляется нормально
Я сильно сомневаюсь
Вот и первый хейтерок посыпался
приятный сюрприз,беру ранний доступ
как раз недавно купил Dark Messiah, давно хотел попробовать, т.к. все хвалят за системность геймплея и рофлы с физикой
поздновато что то ты взялся, из-за сурса коридорного я крайний раз уже не смог ее пройти.
А это даже что-то интересное, может даже заценю.