Fatekeeper 02.06.2026
Экшен, Ролевая, От первого лица, Фэнтези
8.2 58 оценок

Тёмнофэнтезийная Fatekeeper, вдохновлённая Dark Messiah of Might & Magic, выходит в раннем доступе 2 июня

monk70 monk70

Издатель THQ Nordic и его дочерняя компания Paraglacial объявили о выходе ролевой игры от первого лица Fatekeeper в ранний доступ для ПК в Steam 2 июня.

В рамках раннего доступа будут выпускаться обновления и улучшения, запланированные на протяжении всей разработки на основе отзывов сообщества. Более подробная информация, включая дополнительные обновления и функции, будет объявлена ​​в ближайшее время.

Отправляйтесь в созданный вручную мир, где руины шепчут о прошлых катаклизмах. Овладейте искусством меча и магии и проложите свой путь с помощью реликвий, заклинаний и выбора, которые формируют вашу личность в этой ролевой игре от первого лица.

slim108

Люблю подобные игры еще с dark messiah в которую в детстве играл. Надеюсь будет что-то годное. Будем смотреть

RPG fan of games
Выходит в раннем доступе
AdamC
Отправляйтесь в созданный вручную мир

настало время, когда это можно выносить в особенности)

WerGC

сразу беру,несбывшейся мечты по HellRaid

SoRaS3

Очень амбициозный проект.