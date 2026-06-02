Fatekeeper 02.06.2026
Экшен, Ролевая, От первого лица, Фэнтези
В раннем доступе вышла Fatekeeper, вдохновлённая Dark Messiah of Might & Magic

monk70 monk70

Сегодня в Steam вышла новая фэнтезийная RPG Fatekeeper. Она разработана небольшой немецкой студией. Визуально игру можно считать более красивой версией Skyrim, но с точки зрения геймплея она черпает вдохновение из ещё более старой жемчужины RPG – Dark Messiah of Might & Magic. Это дебютная работа немецкой студии Paraglacial. Небольшая баварская студия состоит всего из 13 разработчиков (на момент анонса их было всего 10).

Fatekeeper — это, по сути, экшен-RPG. Игра ведётся от первого лица. Визуально фэнтезийный сеттинг напоминает игры серии Elder Scrolls. Некоторые пейзажи, показанные в трейлерах, вполне могут быть взяты из ремейка Skyrim. Что касается геймплея, Fatekeeper заимствует элементы из ещё более старой RPG: Dark Messiah of Might & Magic 2006 года. Как и в Dark Messiah, вы также активно используете окружающую обстановку в сражениях. Вы можете сбрасывать врагов со скал или метать в них предметы из игрового мира.

Fatekeeper выходит с очень приемлемым временем прохождения в раннем доступе. По словам разработчиков, следует ожидать около 2 часов игрового времени, в то время как полная версия, как ожидается, будет длиться около 15 часов. В зависимости от того, насколько хороши уже сейчас сражения, вы определённо получите больше удовольствия от игры. Кроме того, разработчики утверждают, что в раннем доступе игра значительно дешевле, чем на момент выхода версии 1.0.

agula98

ну как лет через 15 из раннего доступа выйдет, так и можно будет поиграть а пока кал

slim108

Всего 560 рублей. Конечно и геймплея всего 2ч пока что... Ну я купил, не разорюсь. Потестим, что за игрушка.

DrunJaaGad

Великолепно! Подождём торрент!

ОгурчикЮрец

Ну, за такие копейки можно взять.

Чего они там на 40 гигов напихали.

GraF68ru

Чёй-то подозрительно дешево. Ну лан, поддержим копейкой.

