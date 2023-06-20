Fate/Samurai Remnant выйдет 28 сентября в Японии на ПК и консолях ©

Fate/Samurai Remnant выйдет для PlayStation 5, PlayStation 4, Switch и ПК через Steam 28 сентября в Японии по цене 9 680 иен (5 740 рублей), объявили издатель Koei Tecmo и разработчик Omega Force в закрытом видео, загруженном в Twitter-аккаунт PlayStation Japan.

Поскольку видео, вероятно, было опубликовано раньше, чем предполагалось, дата западного релиза на данный момент неизвестна. Однако мировые релизы Koei Tecmo обычно выходят на один день позже на западе, так что 29 сентября - вероятная дата мирового релиза.

Предзаказы Fate/Samurai Remnant будут включать костюм Phantasm Costume Dress для Мусаси Миямото.