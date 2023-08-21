Геймплейный трейлер Fate/Samurai Remnant демонстрирует исследование, шопинг и поглаживание собак ©

Сегодня Koei Tecmo опубликовала очередной геймплейный трейлер грядущей экшен JRPG Fate/Samurai Remnant. На этот раз основное внимание в ролике уделено исследованию. Наши герои Минамото Иори и Сэйбер осматривают район Асакуса. Не обойдется и без покупок в местных магазинах и лавках. Кроме того, мы видим, как можно погладить пёселя, встреченного на улице.

Fate/Samurai Remnant выйдет 29 сентября 2023 года для PS5, PS4, ПК и Nintendo Switch в Северной Америке и Европе. Японские фанаты получат игру на день раньше - 28 сентября. Предварительные заказы уже доступны на всех платформах.



Если вы не знакомы с серией Fate, то ее дебют в Японии состоялся в 2004 году с ориентированной на взрослых визуальной новеллой Fate/stay night. В дальнейшем франшиза пошла по пути многих популярных японских серий, которые сначала выходили как эроге, затем отказались от "взрослого" характера (сохранив при этом большое количество фансервиса), расширили свою аудиторию и стали массовыми мультимедийными ИС, включая аниме, мангу и многое другое. Кульминацией этой популярности стала мобильная игра Fate/Grand Order, которая, вероятно, является наиболее известным воплощением франшизы.