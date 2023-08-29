Исследуйте улицы Эдо в новом трейлере эпической ролевой игры Fate/Samurai Remnant от KOEI TECMO ©

Сегодня KOEI TECMO Europe и разработчик Omega Force вместе с коллегами TYPE-MOON и Aniplex Inc. представили новый трейлер предстоящей ролевой игры Fate/Samurai Remnant. В этом насыщенном трейлере игроки знакомятся с жизнью на улицах Эдо, получают представление о более глубоких аспектах сюжетной линии, сопровождаемой основной темой игры. Fate/Samurai Remnant в настоящее время находится в разработке для PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК с Windows в Steam и будет доступна 29 сентября 2023 года.

На протяжении всей франшизы Fate пары Мастеров и героических духов, также известных как Слуги, сражались на протяжении всей истории в серии Войн Святого Грааля, причем победивший дуэт получал древний артефакт, исполняющий желания. Fate/Samurai Remnant продолжает эпическую серию «Война Святого Грааля» в Японии периода Эдо, где игроки управляют молодым самураем Миямото Иори вместе с его Слугой Саблей. Здесь вот-вот начнется битва между семью парами Мастеров и Слуг, а в тени разворачивается «Ритуал растущей луны».

Играя за Иори, игроки будут исследовать город Эдо и участвовать в различных мероприятиях, например, бродить по улицам в компании различных Слуг, делать покупки в таинственном магазине «Вавилони-я» или посещать знаменитые места, разбросанные по всему Эдо. В сопровождении Сэйбер, которая особенно стремится исследовать жизнь в Эдо, Иори сможет выполнять различные побочные квесты, чтобы заработать деньги и столь необходимые материалы. Его также будут вызывать в качестве арбитра поединков.