В рамках DevGamm Awards 2026 студия Pawsmonaut Games представила дебютный трейлер Fathom — необычной инкрементальной игры, действие которой разворачивается в глубинах инопланетного океана. Проект станет частью научно-фантастической вселенной AETHUS и выйдет на PC в 2027 году.

Главной особенностью Fathom станет формат desktop idle — игры, которая может работать прямо на рабочем столе компьютера, не требуя постоянного внимания пользователя. Такой подход позволит совмещать исследование загадочного подводного мира с повседневными делами.

Вместо привычных фантастических пейзажей разработчики предлагают отправиться под поверхность чужого океана, скрывающего неизвестные тайны. Необычный сеттинг должен стать одной из главных отличительных черт проекта.

Представленный трейлер знакомит с концепцией Fathom и её атмосферой, предлагая первый взгляд на новое приключение во вселенной AETHUS.