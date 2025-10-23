Бывший тестировщик FBC: Firebreak обвинил в провале игры игнорирование отзывов и сосредоточенность Remedy на повестке

Провальный релиз кооперативного шутера FBC: Firebreak от студии Remedy Entertainment стал следствием стратегического сдвига компании в погоне за трендами и внутренней политики, а не результатом творческого провала. Такое заявление сделал ютубер The Kingerd, участник закрытого тестирования, намеренно нарушивший договор о неразглашении (NDA)

По его словам, игра, призванная стать игрой-сервисом, с самого начала была обречена на провал, так как не предлагала ничего, кроме "бездушного шутера с заданиями" и отсылок к вселенной Control.

The Kingerd утверждает, что участвовал в раннем тестировании FBC: Firebreak и оставил развернутую критику, указав, что проект не интересен ни постоянным поклонникам студии, ждущим глубокого нарратива, ни обычным игрокам жанра. Критика, по его словам, была массовой, но ее проигнорировали.

Свои слова он подкрепляет текущим состоянием игры: на момент публикации в ней было менее 20 одновременных игроков в Steam, а недавно стало известно об уходе генерального директора проекта. Этот провал особенно заметен на фоне недавних отчетов о том, что даже положительно принятая Alan Wake 2 с трудом окупила разработку.

В своем обращении он также напрямую связывает творческий кризис с внутренней политикой компании. Он утверждает, что студия сделала значительный акцент на повестке в области DEI, что, по его мнению, отвлекло ресурсы и внимание от фундаментальных проблем разработки. По его словам, есть документально подтвержденные доказательства того, что это было для них огромным приоритетом.



The Kingerd также напомнил о скандальных высказываниях комьюнити-менеджера студии, который, по его словам, публично призывал к уменьшению количества белых мужчин-авторов освещающих игры компании. При этом Remedy никак не отреагировала на эти высказывания.

Может быть, если бы они потратили меньше времени на это, у них хватило бы проницательности понять, что эта игра провалится, – резюмировал The Kingerd.