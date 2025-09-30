Для FBC: Firebreak вышло первое крупное обновление Breakpoint - новый трейлер раскрывает весь новый контент

Стало доступно первое крупное обновление контента для FBC: Firebreak. Новый кризис поразил Старейший Дом, и игрокам предстоит отправиться в Исследовательский Сектор, чтобы разобраться, как ни странно, с плесенью.

«Вспышка» – это не только опасность, связанная с плесенью. У вас также есть новые задачи, включая переноску заражённых предметов (которые могут убить вас, если держать их слишком долго) и борьбу с врагами, связанными с плесенью. Для уничтожения полчищ доступны три новых вида оружия, включая полуавтоматическую винтовку, дробовик и роторную пушку. Гранаты «Заморозка» и «Чёрная скала» также доступны, а третья — лечит.

Для тех, кто играет впервые, доступен новый обучающий уровень «Ориентация», а для каждого Кризиса теперь есть обзорное видео. Конечно, это ещё не все изменения, от новой Кризисной доски до Модификаций оружия. Последняя предлагает девять универсальных модификаций для всего оружия и по шесть на каждую категорию, что делает сборки более разнообразными.

FBC: Firebreak доступен на Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Следующее обновление, «Rogue Protocol», выйдет в ноябре, а третье — в марте 2026 года.