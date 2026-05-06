FBC: Firebreak не закроют, но и бурного развития ожидать не стоит - Remedy оставляет игру "на поддержке"

Remedy Entertainment официально подтвердила, что кооперативный шутер FBC: Firebreak останется онлайн, несмотря на откровенно слабые показатели. Решение выглядит компромиссным: проект не закрывают, но фактически переводят в режим минимальной поддержки.

По словам студии, содержание серверов не требует значительных затрат, поэтому отключать игру нет необходимости. При этом цифры говорят сами за себя: в Steam пиковый онлайн за последние месяцы не превышал сотни игроков, а в последние дни и вовсе держится на уровне нескольких десятков. Даже с учётом присутствия в подписках вроде Game Pass и PS Plus это скорее «живая тень», чем полноценный онлайн-проект.

Важно и другое — развитие игры остановлено. Последний контентный апдейт вышел в марте, и новых обновлений не планируется. По сути, перед нами классическая ситуация, когда проект не оправдал ожиданий, но его оставляют «доживать» без активной поддержки.

На мой взгляд, это честный, пусть и немного грустный подход. Вместо резкого закрытия, как это часто бывает с неудачными сервисными играми, Remedy выбирает более мягкий вариант. При этом студия явно делает выводы: основной фокус снова смещается на одиночные проекты вроде Control и Alan Wake 2, где у неё гораздо более сильные позиции.

В итоге судьба FBC: Firebreak выглядит показательной — не каждый эксперимент с онлайном оказывается удачным, даже у признанных авторов сюжетных хитов.