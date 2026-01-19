FBC: Firebreak получила крупное обновление с роуглайт-режимом

FBC: Firebreak стал разочарованием для Remedy Entertainment, настолько, что компания перенаправила ресурсы на новый, ещё не анонсированный проект. Но, к счастью, для всех более чем 30 игроков Steam (и, вероятно, десятков на консолях), наслаждающихся игрой, теперь доступно большое обновление.

Оно добавляет совершенно новый режим, Бесконечная смена, в котором игроки попадают в секцию Старейшего Дома и подвергаются атакам волн врагов. Убийство врагов приносит Порчу, которую можно использовать для приобретения новых улучшений после каждой волны. Также стоит обращать внимание на бонусы, дающие такие преимущества, как лечение всей команды, уничтожение всех врагов (хотя более сильных Шумов так легко не сломить) и многое другое.

По мере прохождения раундов вам станет доступно лучшее оружие, и вы даже сможете улучшать улучшения. Однако враги со временем станут сложнее; есть только один душ с ограниченным количеством применений лечения, а патроны выпадают только из врагов. И хотя погибшие игроки возрождаются после завершения волны, игра заканчивается, если никого не осталось в живых.

Вы будете открывать новые улучшения по мере прохождения игры, а также некоторые новые косметические предметы. Хотя это не обязательно увеличит количество игроков, приятно видеть, что Remedy придерживается своего плана и выпускает обновление, как и обещала.