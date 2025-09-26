FBC: Firebreak получит обновление Rogue Protocol в ноябре - Remedy раскрыла планы по поддержке

Кооперативный шутер FBC: Firebreak продолжает развиваться. После выхода первого крупного апдейта Breakpoint 29 сентября, Remedy подтвердила, что игра получит новое масштабное обновление под рабочим названием Rogue Protocol уже в конце ноября.

Ранее известное как Blackout, оно добавит новую игровую площадку, противников, снаряжение и награды, а также секретный запрос с косметическими предметами. Игроков ждёт совершенно новый режим и долгожданный кроссплатформенный голосовой чат, что сделает командные сражения еще удобнее.

Разработчики также анонсировали третье крупное обновление, которое выйдет в марте 2026 года. Подробностей пока нет, но студия пообещала поделиться ими «в ближайшее время».

Несмотря на скромные продажи, Remedy сохраняет поддержку проекта. Firebreak доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК, а также входит в каталоги PlayStation Plus Extra/Deluxe и Game Pass. События игры разворачиваются после Control и рассказывают о сотрудниках Федерального бюро контроля, ведущих борьбу с Хиссом.