К запуску шутера FBC: Firebreak разработчики из Remedy превратили свою студию в "Старейший дом"

Студия Remedy Entertainment готовится к скорому релизу своего нового кооперативного шутера FBC: Firebreak и делится закулисными подробностями. В преддверии выхода команда показала, как помещение для захвата движений было превращено в уголок таинственного «Старейшего дома» — паранормального здания из вселенной Control. Именно здесь представители прессы и приглашённые блогеры смогли первыми опробовать новый проект.

По словам разработчиков, FBC: Firebreak предлагает игрокам настраиваемые задания с переменным уровнем угрозы, продолжительностью сессий и элементами случайных модификаций, которые значительно меняют ход сражений. Особый интерес вызывает система «Коррупций»: среди них — пониженная гравитация, ускоренные враги и другие неожиданные эффекты. Кроме того, в игре реализованы уникальные перки, которые можно развивать и объединять с союзниками через систему резонанса для создания мощных командных связок.

Подробные впечатления от журналистов и блогеров должны появится уже в ближайшее время. А лично оценить новый проект Remedy можно будет уже завтра — 17 июня на ПК (Steam и Epic Games Store), а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На старте игра будет бесплатно доступна подписчикам Xbox Game Pass и PS Plus .