Масштабное обновление провальной FBC: Firebreak привлекло всего 99 геймеров

Нововведения стали последними для шутера
Масштабное и последнее обновление Rogue Protocol для шутера FBC: Firebreak не привлекло пользователей. После выхода апдейта количество одновременных игроков составило всего 99 геймеров. На момент публикации материала в игре находится только 22 человека.
Онлайн FBC: Firebreak | Источник: SteamDB
В последнем обновлении авторы FBC: Firebreak добавили режим Endless Shift. В нем геймерам необходимо как можно дольше отбиваться от волн врагов и приобретать улучшения между раундами. Разработчики также внесли изменения для улучшения шутера и исправили некоторые ошибки.
Ранее стало известно, что после провала FBC: Firebreak студию Remedy покинет генеральный директор Теро Виртала. Авторы шутера ожидали успешный запуск, однако продажи оказались слишком низкими.
из них 50 человек сами разрабы. а 49 их семьи...
На каком основании ожидался успешный запуск? Игроков опросить забыли?
Да и вылезли на очень насыщенный рынок мультиплеерный рынок.
Играл в игру на релизе. Она весело проходится за 10 часов, пока ты не откроешь всё способности, а дальше желание играть пропадает, потому что в игре по факту больше нечего делать, кроме как гриндить ресы на открытие чмошных скинов на оружие и броню, на которые ни ты, ни твои тиммейты не будут обращать внимания. Новый режим, к сожалению, ничего не меняет. Мне скучно как в старом, так и в новом режиме