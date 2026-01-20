Масштабное обновление провальной FBC: Firebreak привлекло всего 99 геймеров

Нововведения стали последними для шутера

Масштабное и последнее обновление Rogue Protocol для шутера FBC: Firebreak не привлекло пользователей. После выхода апдейта количество одновременных игроков составило всего 99 геймеров. На момент публикации материала в игре находится только 22 человека.

Онлайн FBC: Firebreak | Источник: SteamDB

В последнем обновлении авторы FBC: Firebreak добавили режим Endless Shift. В нем геймерам необходимо как можно дольше отбиваться от волн врагов и приобретать улучшения между раундами. Разработчики также внесли изменения для улучшения шутера и исправили некоторые ошибки.

Ранее стало известно, что после провала FBC: Firebreak студию Remedy покинет генеральный директор Теро Виртала. Авторы шутера ожидали успешный запуск, однако продажи оказались слишком низкими.